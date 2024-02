Incidente sulla via del Mare: scontro tra due camion

Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 18 sulla Via del Mare. Il sinistro ha visto coinvolti due camion e si è verificato in contrada Archi di Laureana Cilento all’altezza dell’incrocio per Perdifumo.

Accertamenti sulla dinamica

Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto tra i due mezzi, uno dei quali era in procinto di svoltare.

Per fortuna le condizioni degli operai a bordo non sono gravi, mentre notevoli sono i danni ai due autocarri, uno danneggiato alla parte anteriore, l’altro su una fiancata.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli che dovranno accertare eventuali responsabilità dei conducenti.