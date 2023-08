Incidente sul Monte Cervati, ragazza finisce in ospedale

Una giornata di avventura sul Monte Cervati si è trasformata in un momento di tensione per una giovane di Salerno e i suoi amici. La ragazza, insieme ad una comitiva, stava conducendo un’escursione in quad lungo i sentieri tortuosi della montagna.

Tuttavia, ciò che doveva essere un momento di divertimento e avventura si è trasformato in una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Manovra errata con conseguenze serie

Durante l’escursione in quad, sembra che una manovra probabilmente errata abbia portato la giovane fuori strada. La situazione è rapidamente degenerata, e la ragazza è rimasta ferita a causa dell’incidente. Fortunatamente, la tempestiva reazione degli accompagnatori in escursione ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente.

Soccorso rapido ed efficiente

Una volta constatato l’incidente, gli accompagnatori hanno subito attivato i soccorsi. Un’ambulanza del servizio 118 è stata tempestivamente inviata sul luogo dell’incidente, dove è stata prestata immediata assistenza alla giovane ferita.

Trasferimento all’ospedale via elisoccorso

Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, la giovane è stata trasferita a Sanza, da dove è stata prelevata da un elisoccorso. Il trasferimento tramite elicottero è stato necessario per garantire che la ragazza ricevesse l’assistenza medica adeguata nel minor tempo possibile.

Condizioni stabili e rassicuranti

Nonostante la disavventura, ci sono buone notizie riguardo alle condizioni della ragazza. Fortunatamente è rimasta vigile e le sue condizioni attuali non sono gravi al punto da metterla in pericolo di vita.