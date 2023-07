Il sindaco contro l’acqua sporca in una località cilentana: “Ho pagato 40 euro per fare il bagno in questo mare. Preferisco la Sorgente del Sammaro”

Lo conosciamo bene per la sua schiettezza e per il grande amore per la natura.

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, polemizza per aver pagato 3 lettini ed un ombrellone 40 euro in una nota località cilentana dove però è impossibile fare il bagno a causa dell’acqua “sporca”, scrive il primo cittadino correlando il suo post con una foto del mare che a suo dire, non invita per niente, a ristorarsi dalle temperature torride di questi giorni.

“Preferisco – aggiunge il sindaco Palmieri – il mio piccolo paesello abbandonato nella natura e bagnato dall’acqua fredda della Sorgente del Sammaro”.

Diversi i commenti che approvano quanto scritto da Palmieri, il quale aggiunge “Con un mare così, ti posso dare 15 euro massimo. Pubblicizzare la bellezza del mare per aumentare i costi di ombrelloni e lettini non è un bel biglietto da visita. Alle bandiere blu preferisco la bandiera bianca della trasparenza”.