Grande successo per la “Festa ru Viccio Dogliese cu i grani antichi” | VIDEO

Grande successo per la “Festa ru Viccio Dogliese cu i grani antichi”, l’evento si è tenuto in località Doglie di Roccadaspide, nello spazio antistante all’ex edificio scolastico, ed è stato promosso dall’associazione “Vivi Doglie” con il patrocinio del Comune.

Numerose le persone del posto che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Il viccio dogliese, una sorta di ciambella preparata con lo stesso impasto del pane fatto in casa, ancora oggi viene preparato in maniera artigianale e seguendo l’antichissima ricetta della tradizione contadina cilentana.