Gigio Donnarumma in vacanza nel Cilento: il portiere è a Paestum

Il Cilento è ,da sempre, meta di tanti turisti un po’ speciali: da cantanti a personaggi dello spettacolo fino ai calciatori. Tra questi vi è anche il famoso portiere della Nazionale e del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, che ha scelto Paestum per le sue vacanze.

Donnarumma a Paestum

Non è di certo la prima volta che l’ex portiere del Milan, arriva in Cilento. Infatti, la famiglia del noto calciatore ha casa proprio nelle vicinanze della città dei templi e spesso, Donnarumma, torna a fargli visita per qualche giorno prima di volare in Francia per preparare la nuova stagione con il suo Paris Saint Germain. Il giocatore è stato riconosciuto da alcuni fan che hanno poi immortalato con foto e video il piacevole incontro. Gigio, si è anche prestato ad un divertente siparietto con gli organizzatori delle Cilentiadi, manifestazione che partirà il 12 luglio a Torchiara e coinvolgerà tutti i giovani sportivi del territorio.

Il legame con il Cilento

Per Donnarumma il Cilento è come una seconda casa. Originario di Castellammare di Stabia, il numero uno tra i pali, trascorre spesso le sue vacanze in questa terra a cui è particolarmente affezionato. Negli anni scorsi fece sentire la sua vicinanza alla comunità locale aderendo, insieme ad Angelo Alessio, ex vice allenatore con Antonio Conte della Juventus e della nazionale e originario proprio del posto, alla protesta contro la realizzazione di una centrale a biomasse