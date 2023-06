Tornano le Cilentiadi: le Olimpiadi dello Sport a Torchiara

Le Cilentiadi 2023, giunte alla loro seconda edizione, tornano a far battere i cuori dei tanti sportivi del Cilento. A Torchiara, presso lo Stadio Comunale, dal 12 al 19 luglio, i tanti ragazzi appassionati di sport di ben 12 paesi del Cilento saranno impegnati in 12 discipline ufficiali: dal Calcio a 5 al Basket 3VS3, passando per il padel e il ciclismo.

Cilentiadi 2023

Dopo il grande successo della prima manifestazione è tempo di rituffarsi nuovamente nella gara. Gli sport presenti saranno: Calcio a 5, basket 3vs3, Volley 3VS3, Atletica, Padel, Ping Pong, Ciclismo Cronoscalata, Podismo, E-Sports, Calcio Balilla, Calcio 3vs3 Under 14, Nuoto e altre attività e tornei sportivi giornalieri.

Tra le tante novità dell’edizione 2023 c’è la realizzazione di un intero villaggio sportivo a Torchiara ma anche la possibilità di assistere a gare itineranti in diverse altre location del Cilento. Non mancheranno divertimento e intrattenimento con musica, con concerti sotto le stelle, giochi quotidiani aperti a tutti, e talk festival che vedranno protagonisti tanti personaggi conosciuti nel mondo dello sport a livello nazionale.

“Una festa di sport”

Il Direttore organizzativo delle Cilentiadi, nonché Consigliere con delega allo sport del Comune di Torchiara, Carlo Del Verme dichiara: “Finalmente ritornano le Cilentiadi, dopo il grandissimo successo della scorsa edizione; il format avrà delle importanti novità che lo renderanno ancora più coinvolgente e ancora più entusiasmante sia per gli sportivi partecipanti e sia per i visitatori che potranno prendere parte all’evento.

Sarà una festa di grande sport, ed attraverso la programmazione messa in atto un importante momento di aggregazione per tutti i Cilentani”.