Cilentiadi 2021: a Torchiara è tutto pronto per le “Olimpiadi del Cilento”

L’attesa sta finalmente per finire, le Cilentiadi 2021 aprono ufficialmente i battenti. Dopo la conferenza stampa di presentazione avvenuta lo scorso Venerdi con la partecipazione speciale dell’ex campione italiano Giancarlo Antognoni, l’evento, organizzato dal Forum Giovanile di Torchiara, è ormai ai nastri di partenza.

Si comincia Venerdi 17 alle ore 19:30 presso il Palacilento di Torchiara, con la cerimonia di inaugurazione della manifestazione, a cui seguirà il primo match della fase a gironi di calcio a 6 tra la città ospitante di Torchiara e Capaccio Paestum. Si attendono ospiti importanti tra cui Stefano Tacconi, storico portiere della nazionale italiana e della Juventus, ma anche la giovane giornalista televisiva Marianna Vertola che condurrà la manifestazione.

Non mancheranno show danzanti, esibizioni canore e spettacoli pirotecnici che faranno da cornice alla presentazione degli 8 comuni in gara. Verrà, inoltre, allestito un vero e proprio “Village Cilentiadi“, che rimarrà per tutta la durata della competizione e che permetterà di vivere a 360° l’iniziativa, grazie a giochi giornalieri, animazioni per bambini, percorsi gastronomici e mostre sportive.

Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Rutino e Torchiara, saranno i comuni che prenderanno parte alla competizione, con più di 400 atleti che accenderanno la sfida nei seguenti sport: Calcio a 6, Basket 3vs3, Volley, Staffetta 4×200, Cronoscalata Ciclistica, Corsa Podistica, Calcio Balilla, Ping Pong, ESports.

Per consultare i calendari e i risultati delle gare, che si terranno da Venerdi 17 a Domenica 19 e da Venerdi 24 a Domenica 26, basterà ricercare la pagina social “Cilentiadi” sia su Facebook che su Instagram e trovare tutte le informazioni necessarie, in costante aggiornamento.

Tutta la manifestazione sarà ovviamente svolta tenendo conto dell’attuale situazione pandemica ancora in atto e per questo, sia per gli atleti che per gli spettatori, sarà garantita la massima sicurezza possibile, con il rispetto ferreo delle normative vigenti.

Un evento incredibile e unico nel suo genere, messo in piedi con la voglia e la disponibilità di tanti giovani del posto, tra cui il direttore generale Carlo Del Verme, promotore dell’iniziativa, insieme al Forum Giovanile di Torchiara, guidato da Francesco Zanella e Angelo Monaco