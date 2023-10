Furto sacrilego ad Altavilla Silentina: rubato oro della Madonna del Carmine

Amara sorpresa questa mattina ad Altavilla Silentina: il custode della Chiesa del Carmine sita in Piazza Umberto I, quando si è recato ad aprire la chiesa, come di consueto, si è reso conto che dalla statua della Madonna del Carmelo mancavano gli oggetti in oro che la adornavano da tempo. Subito ha telefonato gli altri parrocchiani per chiedere se avessero spostato loro gli oggetti, ma dinanzi alla loro risposta negativa ha dato l’allarme.

L’allarme

L’uomo ha, quindi, avvertito altre persone e Padre Arley, parroco del paese, che giunte sul posto, e preso atto dell’effettiva assenza degli oggetti in oro, hanno contattato, insieme, le forze dell’ordine.

I carabinieri in servizio presso la caserma del comune, guidata dal Maresciallo Massimiliano Mirra, sono arrivati immediatamente presso la Chiesa e hanno appurato che dalla statua mancavano degli orecchini, una catenina, due anelli e un bracciale. Tutti gli oggetti avevano un alto valore essendo in oro.

Le indagini

Oggi pomeriggio arriverà la scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso nel tentativo di risalire ai responsabili del furto.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che i ladri siano entrati nella chiesa nella ore in cui questa era aperta e quindi nelle ore diurne, un’ipotesi, questa, avvalorata dal fatto che durante le ore serali e notturne, quando la chiesa resta chiusa, viene attivato un sistema d’antifurto.

Quanto accaduto non solo ha offeso la comunità religiosa di Altavilla Silentina ma ha riacceso, in paese, l’incubo dei ladri.