Furti nei tabacchini nel Vallo di Diano: colpo a Padula e Montesano

I ladri tornano a colpire nei tabacchini del Vallo di Diano. Sono due i colpi registrati nella notte: uno a Montesano sulla Marcellana e l’altro a Padula. Si presume si tratti della stessa banda sia per il modus operandi ma anche per la vicinanza territoriale delle due attività commerciali. Tabacchi e denaro il bottino che i malviventi sono riusciti a portare via.

I ladri tornano in azione

Dopo una pausa di diversi giorni, i ladri quindi hanno preso nuovamente di mira le attività commerciali. Mentre purtroppo si registrano ancora furti in abitazione da nord a sud del Vallo di Diano, con i ladri che si introducono nelle abitazioni anche con i proprietari all’interno e che negli ultimi periodo hanno preso di mira le casseforti, tanto, che sono diversi i casi che si registrano in cui i malviventi hanno spostato tutti i quadri presenti nelle abitazioni alla ricerca di bottini più cospicui.

Attività capillare dei Carabinieri di Sala Consilina

Nel fine settimana scorso i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno messo in atto un controllo capillare del territorio, proprio per prevenire i reati predatori con l’impiego di 12 pattuglie e 24 militari.