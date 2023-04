Erasmus in Finlandia per dirigente e docenti dell’IC Rossi Vairo di Agropoli

Sapevate che anche i docenti e non solo gli studenti possono partecipare al progetto Erasmus?

L’esempio concreto, anche in questo caso, ci arriva dall’IC Gino Rossi Vairo che in queste ore, attraverso sei docenti insieme al Dirigente Scolastico, sta partecipando ad un progetto di mobilità Erasmus plus in Finlandia, ad Helsinki, per la durata di 17 giorni.

Le attività dell’Erasmus

La formazione prevede un corso sulle metodologie didattiche innovative e le nuove tecnologie con esperienze di job shadowing con condivisione di buone pratiche.

Abbiamo sentito il Ds Bruno Bonfrisco che, con parole entusiaste, ci descrive l’esperienza che sta vivendo personalmente come portavoce principale della realtà scolastica agropolese, riferimento primo per la nostra città: “La nostra scuola, oggi, ha presentato un’esperienza didattica di storytelling realizzata dal nostro Istituto con altre scuole europee su piattaforma eTwinning utilizzando l’applicazione storyjumper.

L’obiettivo principale della realtà finlandese che stiamo scoprendo in questi giorni è, anche a scuola, l’apprendimento attraverso forme modernissime di didattica differenziata e il gioco.

Tutto ciò ha che come risultato fondamentale il benessere in senso complessivo del discente e del docente”.

Cos’è l’Erasmus plus

Erasmus + è un programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport a cui è possibile partecipare sia come singoli che come gruppo.

Tale programma incoraggia l’aggiornamento del personale all’estero, ospitando esperti e favorendo l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita professionale allo scopo di valorizzare il potenziale individuale e sostenere una scuola più equa, inclusiva in termini di diversità culturale, multidisciplinare e soprattutto al passo con le trasformazioni continue del presente.

Tutto è teso a migliorare la preparazione degli educatori innalzando la qualità dell’offerta formativa.

“Molto costruttivo e stimolante è stato il confronto con i docenti di altre scuole presenti alla formazione e con il docente dell’ente formatore in loco” conclude il Dirigente Bonfrisco, fautore instancabile di novità e proposte differenti a favore di un vantaggio generalizzato all’intera scuola della quale è il primo rappresentante , realtà competitiva pronta a rispondere sempre in prima linea alle sfide culturali e di crescita complessiva per i giovani ragazzi agropolesi.