Ennesimo furto in Cilento: musicista derubato di tutte le sue strumentazioni

Ancora un furto nel Cilento. Questa volta ad essere preso di mira è stato il cantante e chitarrista blues cilentano Aristide Garofalo. È stato proprio l’artista di Ogliastro Cilento a denunciare il colpo avvenuto presso la sua abitazione. Uno o più ladri sono entrati in azione nel corso della notte asportando gran parte della sua strumentazione, tra cui chitarre e amplificatori. Un furto dal valore ingente.

«Qualcuno stanotte si è introdotto in casa mia approfittando della mia assenza e mi ha portato via gran parte della mia strumentazione tra chitarre ed amplificatori. Chiaramente, dopo aver sporto denuncia , so benissimo che sarà quasi impossibile riavere indietro tutte le mie cose ma trattandosi di oggetti “particolari” credo risaltino subito all’occhio degli addetti ai lavori», ha detto Garofalo.

Il bottino

Questo il bottino:

Fender Stratocaster Standard White 2001con custodia originale

Fender Stratocaster ( originale 59 ) Black con custodia Fender tweed

Fender Telecaster 64 Black Custom Shop 2009 con custodia originale

Fender Telecaster Blonde ( originale 58 ) con custodia Fender Surf Green

Fender Eric Clapton 89 Red con custodia originale

Martin D18 (2009) con custodia originale Martin

AMPLIFICATORI

Fender Champ 57

Fender Bassman 59Ltd

Fender Twin Reverb 65

Fender BandMaster Head 63 ( originale) 110v

Fender Deluxe 58 ( originale ) 110v

Aristide Garofalo di recente è stato di recente protagonista di un tour negli Stati Uniti, tra Texas, Mississipi, Arkanasas e Tennessee.