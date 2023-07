Agropoli, furto in centro in pieno giorno

Ancora un furto ad Agropoli. È accaduto in pieno giorno nel centro cittadino. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini sul caso. Il colpo si è registrato in via Amendola, una traversa di Corso Garibaldi durante la mattinata di venerdì.

Un uomo sarebbe riuscito ad accedere ad un’abitazione sita al primo piano di uno stabile arrampicandosi ad una finestra.

Furto ad Agropoli: il caso

Una volta dentro, approfittando della distrazione della proprietaria, una novantenne, si è impossessato di oggetti di valore e poi si è dileguato utilizzando la medesima via che aveva scelto per entrare in casa. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

L’anziana già nelle scorse settimane aveva ricevuto la visita di un ladro che però non era riuscito nell’intento di portare via nulla. Rabbia e indignazione tra i residenti per la modalità con cui è avvenuto il furto.

I precedenti

Purtroppo non si trata di una caso isolato. Il fenomeno dei furti riguarda diverse aree del territorio agropolese, in particolare le frazioni. In settimana un tentato furto si è registrato in via Piano delle Pere, in località Moio di Agropoli. Ma è tutto il Cilento ad essere preso di mira, da Vallo della Lucania a Sapri, passando per i piccoli centri dell’interno.