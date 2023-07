A bordo di uno scooter rubato, denunciato 17enne di Agropoli. Tentato furto in località Moio

Nel pomeriggio del 26 luglio scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli, hanno deferito in stato di libertà per ricettazione un 17enne del luogo sorpreso a bordo di un motociclo rubato. Il minore inoltre è stato sanzionato per guida senza patente e mancato utilizzo del casco protettivo. Il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario.

I furti ad Agropoli

Nei giorni scorsi in città erano stati segnalati due furti: un’auto e un motorino, quest’ultimo prontamente individuato dai militari della stazione agropolese.

Tentato furto in abitazione

Sempre ad Agropoli nel corso della notte ignoti hanno tentato un furto in una villetta di località Piano delle Pere, a Moio. Sembrerebbe che i malviventi siano riusciti ad accedere ad una abitazione e a recuperare alcuni oggetti pronti ad essere portati via. Durante il tentativo di forzare un cancello, però, i rumori hanno messo in allarme i vicini che hanno fatto scattare l’allarme. I ladri si sono dileguati con la refurtiva rimasta all’esterno dell’abitazione.