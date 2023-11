Eccellenza: turno agrodolce per le cilentane

Nella 10a giornata di Eccellenza Girone B, week end agrodolce per le Cilentane, sorride l’Agropoli ottenendo la prima vittoria stagionale, mentre escono sconfitte Sapri e Calpazio.

L’Us Agropoli dopo l’ottima vittoria in casa con il Faiano, dà continuità ai propri risultati travolgendo per 2-4 il Santa Maria La Carità con una doppietta di Rabbeni e un goal a testa per Rimoli ed Onesto, con questa vittoria i delfini si rilanciano in classifica e vedono allontanarsi la zona calda.

La Calpazio esce sconfitta sul campo del Salernum Baronissi per 2-1, dopo il vantaggio nella prima frazione i ragazzi di mister De Cesare vengono prima raggiunti e poi superato dalla squadra di casa, con questa sconfitta salgono a tre le partite senza vittoria per la squadra capaccese che dopo un ottimo inizio di stagione, adesso sta vivendo un momento di crisi.

Il Sapri viene superato di misura in casa dal Buccino Volcei, a decidere la gara un goal di Ribeiro allo scadere, terza sconfitta consecutiva per il Sapri che adesso vede allontanarsi la zona play off.