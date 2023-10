Eccellenza: Il Sapri affonda l’Agropoli. Pari in esterna per la Calpazio

Nella Sesta Giornata di Eccellenza Campania Girone B, cade ancora una volta l’U.S. Agropoli 1921 nel derby cilentano contro il Sapri. I delfini dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, nella ripresa soccombono sotto i colpi di Castillo e Guti, perdendo la quinta partita stagionale e andando ad occupare l’ultimo posto in classifica in solitaria. Rilancio invece per il Sapri che superando l’Agropoli, trova la seconda vittoria stagionale e si porta a tre punti dalla zona play-off.

Pari Calpazio in trasferta

La Calpazio pareggia per 1-1 sul difficile campo del Santa Maria La Carità, al vantaggio della squadra ospite; risponde perentorio D’Ambrosio per la Calpazio siglando un gran goal per il pareggio dei granata, con il punto conquistato i ragazzi di De Cesare continuano a sognare nelle zone alte della classifica.

La Sarnese perde ed esonera Turco

In vetta alla classifica spicca la sconfitta della Sarnese sul campo del Giffoni Sei Casali per 2-1 e il pareggio pirotecnico tra Costa D’Amalfi e Virtus Avellino, 2-2 il risultato finale. La formazione di Sarno ha esonerato l’allenatore Carmine Turco. Al suo posto un altro ex Agropoli: Egidio Pirozzi.