Eccellenza, al via la sesta giornata. Spicca il derby Sapri – Agropoli

Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza Campania Girone B, spicca il derby del Cilento tra Sapri Calcio e Us Agropoli 1921, due squadre che non stanno vivendo un grande momento di forma.

La formazione di casa guidata da Mister Graziani, viene da due sconfitte consecutive e vorrà rialzarsi proprio contro i Delfini. Quest ultimi dopo un inizio di stagione complicato (dovuto alle note vicende societarie), stanno trovando l’assetto giusto sia nell’organigramma societario che nella rosa che dovrà fronteggiare questa stagione.

In campo il nuovo acquisto Rabbeni

Novità sul fronte mercato per l’Agropoli con l’arrivo di Luciano Rabbeni, attaccante esperto che ha militato anche in categorie superiori; insomma la squadra di Mister Ambrosino adesso ha tutte le carte in regola per poter cominciare a fare punti, domenica allo stadio “Covone” si prospetta uno scontro molto delicato.

Calpazio in trasferta

La Calpazio dopo l’ultima partita in cui è stata raggiunta nei minuti finali, si prepara ad affrontare fuori casa il Santa Maria la Carità, formazione ostica che ha cominciato bene la stagione, nonostante l’ultima sconfitta contro la Virtus Avellino.

Sarà un bel week end in Eccellenza che ci riserverà tante sorprese.