Eboli: trionfa la cultura e prende il via la Scuola di Lettura

Prende il via a novembre la “Scuola di Lettura”, un progetto dell’assessore Lucilla Polito, coadiuvata dall’ufficio cultura, in collaborazione con la casa editrice “Caffè Orchidea” con la quale è stato firmato un protocollo d’intesa.

Il progetto: i dettagli

Il progetto prevede una serie di iniziative per la promozione della lettura attraverso incontri con autori, presentazione di ultime novità editoriali, laboratori in biblioteca e nelle scuole, corsi di formazione per il periodo novembre 2023/giugno 2024.

Le dichiarazioni

«La nostra biblioteca è un luogo vivo, non solo una sala dove consultare libri – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Lucilla Polito – tant’è che abbiamo ripreso le aperture pomeridiane del martedì e del giovedì. Oltre agli appuntamenti n biblioteca già calendarizzati prevediamo una serie di laboratori con le scuole del territorio. Vogliamo dare un nuovo valore al patto per la lettura già sottoscritto e al riconoscimento ottenuto di “Eboli città che legge”. Da qui a giugno le iniziative saranno molteplici per coinvolgere le giovani generazioni e dare nuova vita alla nostra biblioteca. È una prerogativa di questo assessorato la rivalutazione in chiave pubblica dei presidi culturali (cinema, teatro, musei, oratori, biblioteche ed altri luoghi di aggregazione».

Il primo incontro

Il primo appuntamento sarà il 16 novembre alle 10,30 con Gualberto Avino, autore di “Maledetta Grammatica”. A seguire gli incontri con Gianni Solla, Maria Rosaria Selo, Pasquale Sorrentino, Francesco Borrasso, Enza Alfano, Corrado De Rosa.