Eboli: investita al Pendino da auto pirata, donna in ospedale

E' stata investita al Pendino, tra via San Berardino e via Matteo Ripa, una donna ebolitana, commerciante in pensione. La signora a quanto pare stava attraversando la strada quando è avvenuto l'impatto con un'auto.

La dinamica

L'automobilista si sarebbe dato alla fuga e la signora sarebbe stata soccorsa da alcuni passanti. Sul posto, lanciato l'allarme, si sono precipitati i soccorritori del 118 che hanno prestato alla malcapitata signora le prime necessarie cure del caso.

La donna non sarebbe in pericolo

Trasferita presso l'ospedale Maria Santissima dell'Addolorata la signora è in stata affidata alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso. Si attende di conoscere la prognosi medica.

Indagini in corso

Non sarebbe in pericolo, ma oltre allo spavento per lei numerose sarebbero le ecchimosi procurate nella caduta. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.