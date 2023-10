Eboli, gestione dell’asilo nido comunale: Sindacati e Amministrazione al tavolo della discussione

La UIL FPL congiuntamente alla RSU Angelo D’Acunto ed Angela Cirone incontra l’amministrazione comunale per discutere delle criticità organizzative legate alla gestione dell’asilo nido comunale.

“Tale richiesta scaturiva dall’imminente e programmata apertura del turno pomeridiano del nido, stante la necessità di coniugare la garanzia del servizio con la conclamata carenza di personale”, si legge nella nota a firma dei Segretari Provinciali di Salerno Filomena D’Aniello e Antonio Fine.

Le criticità

Con il Segretario Generale e l’Assessore alle Politiche sociali/culturali/scolastiche sono state discusse le difficoltà riscontrate presso il nido, ragionando, sia in termini di risorse umane assegnate, sia di organizzazione del lavoro e contestuale sicurezza.

“L’esigenza prioritaria era, nell’immediato l’innesto di una nuova figura ausiliaria, addetta a varie ausiliari, tra cui il portierato, ovvero di ausilio alle educatrici nella gestione dei turni e nell’accoglienza agli infanti”.

La nota della UIL

Scrive la UIL FPL: “Ci si è soffermati sul ruolo sociale del nido, sulla delicatezza del servizio, sull’opportunità di potenziarlo, intendendo il nido come uno strumento a supporto del tessuto sociale e della comunità familiare, già fortemente provata in un periodo economico recessivo. L’amministrazione ha proposto, nelle more dell’innesto definitivo dell’ausiliario, di supportare mediante l’utilizzo di due unità impegnate in servizi volte al sociale. Il nostro plauso va a tutta l’amministrazione e in particolar modo al Segretario Pisano, che ha immediatamente inteso ascoltarci e all’assessore Cennamo, per la sagacia, la collaborazione e l’impegno profuso”.