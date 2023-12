Doppio appuntamento con la magia del Natale, venerdì 22 dicembre a Sant’Arsenio: lo spettacolo “Rudolph, dal naso rosso” e poi nel pomeriggio il “Falò di Santa Claus”

In mattinata al teatro “G.Amabile” di Sant’Arsenio, la Compagnia Citrea porterà in scena lo spettacolo dal titolo “Rudolph, dal naso rosso”. L’appuntamento è riservato ai bambini della Scuola dell’Infanzia, alle ore 9.00, e della Scuola Primaria alle ore 11.00. L’evento è organizzato dalla Protezione Civile Comunale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio.

L’appuntamento per grandi e piccini

E poi l’appuntamento che coinvolge tutta la comunità, dai più piccoli ai più grandi.

Si accende il “Falò di Santa Claus”!!!!

Nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre, in piazza “D.Pica” si terrà il “Falò di Santa Claus”. Un appuntamento imperdibile per i più piccoli ma anche per i più grandi, per vivere insieme le festività natalizie nella nostra bella piazza.

Il programma

Il programma: alle ore 16.00 sono previste le “Esibizioni dei ragazzi delle medie III media e dei ragazzi dell’oratorio”; alle ore 17:00 si apriranno i mercatini, e a seguire l’attesa apertura della Casa di Babbo Natale a cui si potranno consegnare le proprie letterine. Alle 18.30 si accenderà il Falò di Santa Claus e poco dopo si apriranno gli stand gastronomici dove sarà possibile degustare deliziosi piatti natalizi. Alle 19.30 spazio alla musica con l’esibizione della cantante Alessandra Tumolillo.

L’evento organizzato dalla Pro Loco di Sant’Arsenio con il Comune di Sant’Arsenio è stato reso possibile grazie anche al sostegno della Camera di Commercio di Salerno, della Confesercenti Salerno e Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla dott.ssa Maria Antonietta Aquino e con la collaborazione di A.VO.SA-Anpas e della Pizzeria “Bandana”.