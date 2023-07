Dopo due settimane di apprensione, ritrovata a Firenze Alyona Vasilieva la ragazza scomparsa da San Giovanni a Piro

Dopo due settimane di apprensione per la scomparsa di Alyona Vasilieva, la famiglia della 22enne nella giornata di ieri ha tirato un sospiro di sollievo. La giovane ragazza, che si era allontanata volontarietà dalla propria abitazione, è stata infatti intercettata a Firenze dalla Polizia Ferroviaria. Fermata per un regolare controllo, gli agenti della Polfer fiorentina hanno immediatamente capito che si trattava della giovane residente con la propria famiglia nel Comune cilentano scomparsa da circa due settimane.

L’apprensione della famiglia

Sono stati giorni di apprensione dunque non solo per la famiglia di Alyona ma anche per l’intera comunità del Golfo di Policastro che fin da subito si era messa sulle tracce della giovane, senza però alcun risultato. Era stata proprio Alyona, prima di scomparire ad affermare che voleva raggiungere la città di Napoli dove probabilmente erano presenti dei suoi amici. Ma a quanto pare la sua fuga si è prolungata fino al capoluogo toscano. Subito dopo il ritrovamento è stata contattata la famiglia della 22enne molto preoccupata anche per le cagionevoli condizioni di salute della ragazza affetta da sclerosi multipla. Motivo per il quale era maggiore l’apprensione della madre.

La preoccupazione per la salute della ragazza

La donna infatti aveva lanciato un appello sui social per ritrovare la figlia e inoltre aveva diffuso anche una foto della ragazza per tutti coloro che avrebbero potuto incontrarla. Un’operazione che ha coinvolto pienamente anche i Carabinieri della Compagnia di Sapri che nell’immediato si dono messi sulle tracce della giovane. A lieto fine dunque la vicenda che per settimane ha tenuto banco nel Golfo di Policastro.