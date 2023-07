Cresce l’ansia nel Cilento per le sorti di Alyona Vasilieva, 22enne scomparsa da giorni

Cresce l’ansia nel Cilento per le sorti di Alyona Vasilieva, una giovane donna di 22 anni scomparsa da venerdì scorso. La madre ha lanciato un appello sui social media dopo essersi accorta che la figlia non era rientrata a casa e ha fornito un numero di telefono per essere contattata.

Alyona aveva manifestato la volontà di recarsi a Napoli per coltivare la sua passione principale: la pittura. Tuttavia, è importante notare che la ragazza è affetta dalla sclerosi multipla, motivo per cui la madre ha sottolineato la necessità delle cure di cui ha bisogno.

Gli ultimi giorni

Negli ultimi giorni, molti residenti hanno notato un evidente cambiamento nel suo umore, sembrava abbattuta e giù di tono. Questo ha aumentato ulteriormente le preoccupazioni riguardo alla sua scomparsa.

Le indagini

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, hanno diffuso la foto della giovane tra i loro colleghi nella speranza di ottenere informazioni sulla sua posizione. Nel frattempo, la madre si è affidata ai social media per cercare aiuto e diffondere l’appello per ritrovare Alyona.

Sono trascorse ormai 72 ore dalla sua scomparsa e l’ansia tra i residenti cresce sempre di più. In molti si chiedono dove la ragazza possa aver trascorso le ultime notti. Alcuni testimoniano di averla vista in giro per il golfo di Policastro, ma la sua situazione rimane ancora incerta e motivo di grande preoccupazione.