Donna investita ad Eboli da auto pirata, sequestrata vettura

I vigili urbani di Eboli hanno sequestrato una Volkswagen Lupo blu che, mercoledì scorso, avrebbe investito una pensionata in via Matteo Ripa. L'auto è stata trovata in un deposito giudiziario a Sant'Andrea.

Le indagini

Gli investigatori stanno cercando un residente del rione Pescara, al momento irreperibile. Il proprietario dell'auto non è la stessa persona che la guidava al momento dell'incidente, il che complica le indagini condotte dai vigili urbani, agli ordini del comandante Mario Dura.

All'inchiesta partecipano anche i carabinieri e la polizia stradale di Eboli.

L'incidente

L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio, in via Matteo Ripa, all'incrocio con piazza Pendino. Una donna anziana stava attraversando la strada quando è stata investita. Il conducente della Lupo non si sarebbe fermato a prestare soccorso

Le ricerche

Nessuno dei testimoni oculari ha letto il numero di targa dell'auto in fuga. Inizialmente gli investigatori hanno cercato una Volkswagen Polo di colore blu, ma successivamente l'indagine ha puntato l'attenzione sulla Lupo.

Le condizioni della donna

La donna investita non ha perso conoscenza e i medici le hanno diagnosticato un quadro clinico rassicurante.