Domenico Vecchio proposto come candidato sindaco del centro-destra a Capaccio Paestum

L’avvocato Domenico Vecchio potrebbe essere il primo sfidante al sindaco uscente Franco Alfieri in occasione delle prossime elezioni comunali.

Ad proporlo come nome unitario del centro -destra durante il vertice salernitano di Noi Moderati, il parlamentare Pino Bicchielli, in accordo con il presidente alla Camera del partito Maurizio Lupi.

Le reazioni

“Sono grato ai massimi dirigenti del partito, al coordinatore provinciale Luigi Cerruti e al segretario cittadino Teresa Basile per questo immeritato riconoscimento di fiducia nella mia persona, per realizzare un progetto politico ambito e, ritengo sommessamente, al di sopra delle mie capacità”, ha spiegato Vecchio, già consigliere di maggioranza con il sindaco Francesco Palumbo.

“Sono andato all’incontro di Salerno con le mie solite ed innate preoccupazioni, ma ho dovuto ricredermi dopo aver ascoltato entrambi i nostri parlamentari, che mi hanno trasmesso con saggezza e lungimiranza politica uniche la forza di osare per riprendere l’impegno di servizio alla politica per la mia terra che ha dato i natali a me e a tanti prima di me che hanno edificato la Repubblica all’insegna della libertà e della legalità, per una giustizia autentica che guardasse amorevolmente al destino di ognuno di noi”, prosegue l’avvocato capaccese.

E conclude: “Da oggi rivolgerò con rispetto il mio appello al popolo di Capaccio Paestum per ricevere l’aiuto e il sostegno necessari che dovranno accompagnarmi in questa impresa politica , perché senza di loro, che mi auguro vorranno darmi la fiducia, con le mie gracili spalle non sarò capace nemmeno di pronunciare il mio nome”.