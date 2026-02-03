“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentaduesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella puntata di oggi, ospite della rubrica “Bella Storia”, Cecilia Gayle, cantante e nota al pubblico italiano soprattutto per essere la regina dei balli latino americani. Tutti, almeno una volta, hanno cantato e ballato le sue “El Pam pam”, “El tipitipitero”. Cecilia è intervenuta a InfoCilento, per presentare il suo ultimo singolo “Pasito Patras”.

Nella rubrica “Qui&Là”, la Solennità di San Biagio tra fede e tradizione. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto Matonti per il ritorno della statua restaurata. Grande festa anche a Casal Velino nella giornata di oggi e poi qualche curiosità attorno alla figurata del Santo.

Nella rubrica “Antonella e Roberta consigliano”, un consiglio molto importante: Antonella e Roberta hanno ospitato, in videocollegamento, Andrea Della Rocca, blogger e speaker radiofonico che ha presentato un evento che si terrà il prossimo 7 febbraio presso l’Auditorium S. Bartolomeo di Eboli, la presentazione del libro di Lello Marangio: “Al mio segnale scatenate l’infermo, libro disabilmente comico.