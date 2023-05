Dalle spiagge alle canoe in mare: Castellabate e Montecorice si mobilitano per l’ambiente

L’Istituto Comprensivo “G.Patroni”, in collaborazione con il Comune di Montecorice, ha aderito all’iniziativa organizzata da Legambiente “Puliamo il mondo”. A Castellabate, invece, il “Circolo Nautico Punta Tresino” ripulisce il mare in pagaia.

Montecorice e Legambiente

Gli studenti, di Montecorice e Agnone Cilento, con grande partecipazione e senso di appartenenza al proprio territorio, sono scesi in spiaggia, presso “Baia Arena”, e nella pineta adiacente, per sostenere l’ambiente e difenderlo dai troppi rifiuti lasciati a marcire.

I ragazzi, dotati della tradizionale casacca gialla di Legambiente, con cura e determinazione hanno raccolto diversi oggetti e materiali dannosi. Per loro è stata una giornata all’insegna della sensibilizzazione e della scoperta dell’importanza della tutela e del rispetto di ciò che la natura può offrire. Presenti, in rappresentanza del Comune, anche i consiglieri Pasquale Tarallo e Luigi Margarucci.

“Prendi una pagaia e raccogli i rifiuti”

A Castellabate, invece, il Circolo Nautico Punta Tresino, in sinergia con le Associazioni “Castellabate a Vela”, “A.S.D. Arena – Amici del Mare” e “Cilento Trail Trek”, domenica 7 maggio, ripulirà l’ambiente direttamente dal mare. Con una canoa, un sup o un kayak, si andrà in acqua e si raccoglierà plastica e materiali galleggianti.

L’invito è quello di divulgare l’iniziativa, facendo una foto o un breve video sui social. In questo modo, si trasmetterà l’attenzione per il mare, principale risorsa del territorio.