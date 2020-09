Spazzini in canoa: raccolti rifiuti lungo la costa tra Agropoli Castellabate

CASTELLABATE. Ancora una volta, grazie all’azione di un gruppo di volontari, è stato possibile liberare un tratto di costa cilenana dai rifiuti. Plastica, polistirolo ed altri oggetti abbandonati sul litorale o trasportati dal mare, sono stati raccolti presso la caletta dei Pioppi, sita nell’area di Tresino, tra Agropoli e Castellabate. Gran parte della spazzatura era già stata recuperata e raccolta in grossi sacchi da un gruppo volontari. Ieri il tutto è stato caricato su canoe e kayak e trasportato fino a Trentova. Gli operai della Sarim (la società che gestisce la raccolta rifiuti ad Agropoli) completeranno lo smaltimento.

Spazzini in canoa per “un mondo migliore”

«Ricordiamoci che il territorio tutto, non è mio e non è vostro, ma è nostro, perciò se ognuno contribuirà a recuperare anche un semplice pezzo di polistirolo, forse in un futuro (si spera non molto lontano) vivremo in un mondo migliore», osserva Danilo Palmieri, escursionista e guida Cai molto attivo nell’area di Tresino.

I precedenti

Questa non è la prima iniziativa di recupero rifiuti dalla costa che si svolge sul territorio. Ciò è possibile grazie al contributo di tanti volontari appartenenti ad associazioni locali.

Nel mese di luglio il Circolo Nautico Punta Tresino in collaborazione con Cilento Trail Treck, Aigae ripulì anche la spiaggia dei Trezeni, in zona Lago di Castellabate.