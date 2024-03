Da Battipaglia a New York: il talento di Roberto Sammartino, social media manager, conquista la Grande Mela

Roberto Sammartino, social media manager e web designer di Battipaglia con oltre dieci anni di esperienza, ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera: varcare i confini nazionali e approdare a New York. La sua creatività e competenza nel settore lo hanno reso un punto di riferimento, apprezzato anche oltreoceano.

Esperienza e creatività al servizio del web

Con un background consolidato nella gestione di social media e nella creazione di siti web di successo, Sammartino si distingue per la sua visione unica e la sua abilità nel “difendersi” con eleganza dalla concorrenza. La sua esperienza e competenza continuano ad ispirare imprenditori, calciatori, aziende di lusso e celebrità, in Italia e all'estero.

Riconoscimento internazionale e nuova sfida

Di recente, una famosa star mondiale ha manifestato interesse per i contenuti di Sammartino e il suo approccio innovativo al mondo digitale. Questo ha portato all'invito a New York per discutere di un accordo lavorativo. “Sono entusiasta di questa nuova sfida e grato per il riconoscimento del mio lavoro”, ha dichiarato Sammartino. “Varcare i confini nazionali è un passo importante e sono determinato a portare avanti la mia mission: offrire soluzioni creative e innovative nel web design e social media.”

Un futuro di successi all'insegna dell'innovazione

Ambizioso, solare e intraprendente, Sammartino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera. Il suo viaggio da Battipaglia a New York rappresenta la dedizione, la passione e l'innovazione che lo contraddistinguono. Il suo talento continuerà a brillare nel panorama digitale internazionale, portando avanti la sua mission di eccellenza.