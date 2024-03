Un’esperienza formativa indimenticabile: Gli studenti dell’Istituto “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento a Sharm El Sheik

Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento hanno appena concluso un’indimenticabile esperienza formativa a Sharm El Sheik, nell’ambito del progetto “Scuola Viva – 5ª annualità”.

Una importante esperienza

Questa straordinaria opportunità extracurriculare ha permesso loro di vivere un’esperienza che va ben oltre i confini della classe, arricchendo non solo il loro bagaglio culturale, ma anche il loro sviluppo personale e professionale.

L’immersione in una realtà così diversa e stimolante ha offerto agli studenti la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola, sviluppando competenze trasversali fondamentali per il loro futuro. Inoltre, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con culture e tradizioni differenti, aprendo le loro menti e arricchendo il loro spirito di tolleranza e comprensione.

Un’opportunità di integrazione

Questa esperienza conferma quanto sia cruciale integrare l’istruzione tradizionale con attività extracurriculari che permettano agli studenti di crescere in modo completo.

La scuola non è infatti solo un luogo di studio, ma anche un ponte verso nuove esperienze e opportunità di apprendimento che vanno al di là delle aule.

Un riconoscimento particolare va al Dirigente Scolastico Maria Masella, al suo Vicepreside Alfonso Santoro e alle professoresse Stefania Capasso e Filomena Greco per il loro costante impegno e l’infaticabile dedizione per la riuscita del progetto.