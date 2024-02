Dal Cilento a Sharm El Sheik: gli studenti dell’Ancel Keys protagonisti

Nella splendida cornice di Sharm El Sheik, gli studenti dell’Istituto Ancel Keys di Castelnuovo Cilento hanno dato prova, per il secondo anno consecutivo, nell’ambito del progetto “Scuola Viva – V Annualità”, delle loro straordinarie competenze nell’ambito enogastronomico, confermando l’eccellenza della scuola anche a livello artistico e musicale.

Le esibizioni

Per loro non soltanto l’occasione di far gustare al pubblico i prodotti e i sapori del Cilento ma anche di esibirsi per intrattenere i presenti. È il caso del talentuoso Giuliano Maffongelli che si è esibito in una performance mozzafiato al sax.

Ancora un successo per il Keys

L’Istituto Ancel Keys si conferma dunque un punto di riferimento non solo per l’istruzione di alto livello, ma anche per la valorizzazione delle competenze artistiche e musicali dei propri studenti. Una testimonianza tangibile del valore dell’educazione integrale e della formazione a 360 gradi che qui viene promossa.

Un plauso speciale va al Dirigente Scolastico Maria Masella nonché al vice Preside Alfonso Santoro, a tutto il corpo docente dell’Ancel Keys, che con dedizione e impegno continuano a ispirare e guidare i giovani verso il successo in ogni ambito della vita.