Corso per operatore del comportamento ABA: un percorso per sostenere i bambini autistici, ecco la giornata a Villammare

Si è concluso con ottimi risultati il quinto corso per operatore del comportamento ABA organizzato dall’associazione “Il Tempo per l’Oro” e sostenuto da diversi partner del territorio.

22 nuovi operatori

Il corso, che si è tenuto nella sede dell’associazione a Villammare, ha formato 22 nuovi operatori del comportamento ABA che potranno aiutare le associazioni presenti nel Golfo e le istituzioni nella programmazione dei percorsi da seguire per i bambini autistici, dato anche l’aumento considerevole di nuovi casi.

Le dichiarazioni

“Avevamo bisogno di nuovo personale sul territorio che avessero intrapreso un percorso formativo valido – ha affermato Antonio Pitta, presidente dell’associazione “Il Tempo per l’Oro” – Ora abbiamo la certezza si avere nuovi operatori sul territorio.

La loro presenza è fondamentale per programmare e progettare nuovi percorsi per i bambini autistici“. Tanta la soddisfazione degli analisti del comportamento che hanno diretto le lezioni tecnico pratiche durante l’intero corso come sottolineato dall’insegnate Martina Amoroso.

“Abbiamo voluto insegnare le basi dell’analisi del comportamento applicata che ad oggi è la terapia con maggiori risultati per i bambini autistici – afferma Amoroso – i casi sono in aumento in tutta Italia e dunque è necessario formare nuove persone che possano lavorare con i bambini”.

Nuove conoscenze e nuove competenze: il focus del corso

È stata tanta la soddisfazione espressa anche dai nuovi tecnici del comportamento al termine dell’esame. “Abbiamo avuto modo di apprendere diversi concetti importanti a livello teorico e pratico– ha aggiunto Claudia Corinto – Ho acquisito nuove e importanti competenze e adesso voglio iniziare un nuovo percorso della mia vita lavorativa in questo campo“.