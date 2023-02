Un incontro nel Cilento per discutere di politiche sociali e autismo: ecco dove e quando

Ad Altavilla Silentina si discuterà di territorio, politiche sociali e autismo. L’appuntamento è previsto per il 2 marzo, alle ore 17:30 presso l’Auditorium Comunale.

Gli interventi

A prendere parte al dibattito saranno il sindaco, Francesco Cembalo; la consigliera provinciale, Filomena Rosamilia; il consigliere regionale, Luca Cascone e l’assessore alle politiche sociali del comune, Giovanna Di Matteo.

Interverranno, inoltre, Dario Siniscalco, professore dell’Università della Campania Vanvitelli e responsabile al reclutamento del “Progetto GEMMA” e Giulio Corrivetti, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Salerno e vicepresidente della Fondazione EBRIS.

Le autorità politiche e gli esperti affronteranno il tema dell’autismo, una neurodiversità che influenza principalmente le capacità di interazione e comunicazione sociale.

L’incontro

Un argomento di cui è importante parlare poiché attualmente le cause dell’autismo sono ancora poco chiare; secondo alcune teorie la sua comparsa sarebbe dovuta a fattori di natura genetica o ambientale.

La diagnosi è molto complessa e richiede il coinvolgimento di un team di professionisti oltre a prevedere diversi test ed esami valutativi e al fine di migliorare le manifestazioni comportamentali, l’interazione sociale e la comunicazione è fondamentale un intervento di supporto multidisciplinare, che coinvolge psicoterapeuti, medici neurologi e logopedisti.

Il progetto Gemma: ecco le attività ad Altavilla Silentina

Il comune di Altavilla Silentina ha già abbracciato il progetto “GEMMA” che prevede proprio la creazione di nuovi piani per la prevenzione delle malattie umane, nuovi interventi farmacologici e nuove strategie di drug delivery oltre all’attivazione di equipe specialistiche in grado di reclutare, a partire dalla primissima infanzia, i bambini che corrono il rischio di sviluppare l’autismo, in modo

da seguirli nel corso del tempo.

Si tratta di un progetto promosso e portato avanti dalla consigliere provinciale alle Politiche Sociali, Sanitarie e alle Pari Opportunità, Filomena Rosamilia che, in collaborazione con il consigliere Rosario Danisi e con la supervisione del presidente della Provincia, Franco Alfieri, sta cercando di farlo conoscere a quante più comunità possibili tanto che nel corso del tempo saranno coinvolti anche gli altri comuni della provincia di Salerno.