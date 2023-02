Tutto pronto ad Altavilla per la costituzione della nuova Pro Loco, aperte le iscrizioni

Ad Altavilla Silentina riaprono le iscrizioni per entrare a far parte della Pro Loco.

Aperte le iscrizioni

A comunicarlo è stata proprio l’amministrazione comunale, retta dal sindaco Francesco Cembalo, che in seguito ad una riunione con le associazioni del territorio tenutasi qualche giorno fa, ha colto le istanze dei residenti in cui esprimevano la volontà di essere soci della Pro Loco.

Constata la disponibilità dell’attuale presidente della Pro Loco altavillese, Cristian Sabia, l’ente comunale ha invitato l’intero consiglio di amministrazione dell’associazione e i cittadini a presentarsi presso l’Auditorium del paese il 22 febbraio, alle ore 21:00, per accogliere tutte le candidature a socio che i cittadini vorranno presentare.

Ma vediamo cosa sono le Pro Loco

Le Pro loco (dal latino, letteralmente «a favore del luogo») sono associazioni locali, nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio.

Norme di carattere regionale ne stabiliscono l’appartenenza o meno all’albo regionale, valutata la presenza di determinati requisiti. Molte pro loco hanno sottoscritto l’adesione all’Unione Nazionale delle pro loco d’Italia (UNPLI) oppure all’Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (ENDAS).

Va detto che l’adesione alle suddette organizzazioni nazionali non qualifica come ente una pro loco, la sua iscrizione non è significativa, infatti, di un imprimatur di carattere pubblico e non conferisce ad essi poteri di intervento e controllo.