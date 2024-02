Corleto Monforte, ha un nuovo piano regolatore… per il cimitero

Importanti novità per Corleto Monforte sono state annunciate nell’ultimo Consiglio Comunale tenutosi il 9 febbraio. Durante l’assise, convocata in seduta ordinaria dal presidente Carlo Madaio, è stato approvato all’unanimità il Piano Regolatore Cimiteriale.

Le parole del sindaco

“Grazie a tale adozione il Comune si è dotato di uno strumento essenziale per la corretta pianificazione dell’area cimiteriale e per consentire, ai tanti cittadini che ne hanno fatto richiesta e a quelli che in futuro vorranno, di poter realizzare le cappelle gentilizie” hanno fatto sapere dalla casa comunale guidata dal sindaco, Filippo Ferraro.

Ok al bilancio

Durante la stessa seduta è stato approvato all’unanimità anche il Bilancio di Previsione 2024/2026, in anticipo di oltre un mese dalla scadenza prefissata.

“I tributi a carico dei cittadini sono rimasti invariati e le tariffe ai minimi consentiti dalla legge” hanno affermato ancora dall’Ente annunciando, inoltre, la volontà di pianificare alcune attività mirate a migliorare la vivibilità del paese e destinate alle varie fasce di popolazione.

Le attività che l’amministrazione intende realizzare prossimamente riguardano l’attivazione del servizio di Taxi Sociale, le iniziative pensate per coinvolgere attivamente i giovani e creare intrattenimento e gli investimenti per la valorizzazione del centro storico e del grande patrimonio silvo-pastorale