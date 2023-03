Taxi Sociale: un successo il servizio della Comunità Montana Vallo di Diano

Il servizio Taxi Sociale, attivato dalla Comunità Montana Vallo di Diano nell’ambito della Strategia Nazionale Area Interna Vallo di Diano con l’intervento VDD 8.3, ha riscosso un grande successo. I numeri contenuti nella relazione di dettaglio delle attività, relative al periodo febbraio-dicembre 2022, consegnata all’ente dalla direzione dei lavori, testimoniano l’efficacia di questo progetto.

Il servizio Taxi Sociale per gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria

Proprio in questi giorni è stato attivato l’ultimo tassello mancante del servizio, dedicato alla fascia d’utenza degli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria del Vallo di Diano coinvolti in attività pomeridiane presso i propri istituti o presso aziende, laboratori, Fab LAB per l’attuazione dei progetti di alternanza scuola. Grazie a questo servizio di trasporto gratuito, offerto agli studenti delle scuole di istruzione superiore di secondo grado, sarà possibile coinvolgere 20 studenti per singolo corso, per tre giorni a settimana e per tre ore al giorno, che potranno usufruire del servizio Taxi Sociale nel tragitto: Istituto scolastico-sede Fab Lab e rientro.

I numeri parlano chiaro

“Il servizio che abbiamo offerto ha registrato fin da subito considerevole consenso”, ha dichiarato Francesco Cavallone, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, “tant’è che lo abbiamo prontamente implementato ed ampliato. I numeri parlano chiaro. Mi fa piacere ricordare che abbiamo trasportato persone per importanti visite mediche ospedaliere specialistiche anche fuori territorio. Quando gli enti riescono a fare sinergia, i risultati si vedono e sono a beneficio di tutta la comunità”.

Il servizio Taxi Sociale: un progetto inclusivo

Il servizio Taxi Sociale viene svolto dall’azienda Tpl Trasporti ed è stato in grado di accrescere notevolmente il numero di utenti fruitori, coinvolgendo anche le categorie di utenza più bisognose, come l’associazione Ciechi ed Ipovedenti nella sezione del Vallo di Diano e la comunità di rifugiati Ucraini presenti nel territorio.

La domanda principale è stata quella degli spostamenti programmati al di fuori del territorio comunale per accedere ai servizi sociali e sanitari distrettuali e per raggiungere le strutture ospedaliere di Polla e di Sant’Arsenio, nonché le strutture ASL di Sala Consilina.

Circa il 20% dei trasportati ha inoltre usufruito di trasporto presso Centri Analisi e Studi Medici nei vari comuni. Nel periodo febbraio-dicembre 2022, il numero di utenti trasportati certificato è di 228 soggetti per complessive 1520 corse.