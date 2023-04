Contenuti multimediali: l’importanza di inserire i sottotitoli in video

Con l’avvento dei social network, che hanno contribuito a modificare il modo in cui fruire dei contenuti multimediali, milioni di persone in tutto il mondo hanno cominciato realizzare e pubblicare video online. Oggi le clip hanno raggiunto un’enorme popolarità, confermandosi tra gli strumenti di intrattenimento più potenti per comunicare con il pubblico e coinvolgerlo emotivamente.

È anche per questo che i filmati sono tra le risorse multimediali maggiormente adoperate da chi, ogni giorno, condivide contenuti online. Ma se a rendere i video mainstream è la possibilità di visualizzarli su qualunque piattaforma social – anche attraverso un semplice dispositivo mobile – ad alimentare la loro capacità di raggiungere un pubblico sempre più ampio sono invece i sottotitoli, che offrono l’opportunità di seguirli ovunque, anche in quei luoghi in cui non si possa attivare il volume, rendendoli al contempo anche molto più inclusivi.

Tuttavia, spesso aggiungere sottotitoli a un video è un’attività tutt’altro che semplice. Tra le principali criticità manifestate sia dai professionisti sia da semplici appassionati, la difficoltà di far coincidere il testo con la voce, senza contare che l’iter, appesantito dalla necessità di convertire la parola in testo, prevede un elevato dispendio di tempo.

Oggi esistono però diversi programmi di editing che aiutano a facilitare questo processo. Uno dei più interessanti è Filmora video editor, un software dalle numerose funzionalità, che permette anche di inserire i sottotitoli in video.

Difatti, grazie a una innovativa funzione Speech-to-Text (STT), basata su un programma di riconoscimento vocale altamente performante, Filmora dà accesso a uno generatore automatico di sottotitoli che permette di trasformare la voce in testo con un semplice click.





Filmora video Editor per la creazione di sottotitoli

Filmora video Editor è una risorsa molto importante poiché consente di ottimizzare i tempi di lavoro. Il software, infatti, trasformando le parole in testo con un risultato fra i più accurati tra quelli ottenibili con le applicazioni dello stesso tipo, permette di evitare ogni tipo di procedura manuale e i tanti errori che possono verificarsi quando non si fa affidamento a strumenti di sintesi automatica.

Naturalmente, i programmi per estrapolare il testo da un filmato oggi disponibili sono diversi, ma Filmora può essere annoverato tra i migliori strumenti per convertire voce in testo grazie soprattutto alle numerose funzionalità destinate alla fase di post produzione.

Difatti, Filmora, grazie alla funzione Speech-to-Text, assicura un processo di editingin cui la voce viene trasformata in sottotitoli automaticamente e in modo del tutto istantaneo. Il processo naturalmente è applicabile sia adoperando un classico video sia un file audio, in quest’ultimo caso anche qualora la traccia venga registrata direttamente col microfono sulla piattaforma.

Più nel dettaglio, per inserire il testo in sovrimpressione basta semplicemente importare il video da sottotitolare sulla finestra di editing di Filmora o, in alternativa, registrare un audio attivando l’opzione microfono presente nella barra superiore alla timeline. Una volta che il file è sulla piattaforma, basta selezionare, cliccando con il tasto destro del mouse, l’apposita funzione Speech-to-Text fornita dal programma, che fa sì che la voce venga trascritta e inserita sul video automaticamente.

Il testo, naturalmente, può essere modificato in ogni dettaglio: si può cambiare lo stile, modificare la dimensione, optare per un colore diverso ed eventualmente aggiungere bordi e sfumature. Senza contare che Filmora dispone di numerosissimi modelli di testo preimpostati che permettono di rispondere alle esigenze di qualunque filmaker, sia esso professionale o amatoriale.

Per visualizzare tutte le proposte, basta semplicemente cliccare sull’opzione Titoli nel menù posto nella parte superiore della piattaforma. Nella finestra si apriranno tutti i modelli di testo disponibili, che potranno essere inseriti cliccando sul tasto destro del mouse e selezionando l’opzione Applica.

La particolarità della funzione Speech-to-Text di Filmora è la presenza di alcuni tra gli algoritmi più innovativi nel settore del riconoscimento vocale, che assicurano una capacità di elaborazione accurata e priva di errori. Il tutto, senza alcuna limitazione in termini di linguaggio: Filmora permette infatti di inserire i testi nei video a partire da qualunque idioma, grazie alla capacità di estrarre i sottotitoli da ben 16 lingue, compresi l’inglese, il tedesco, il cinese e il giapponese.

L’editor, in aggiunta, come si può intuire consultando la pagina Speech-to-text di Filmora, supporta i più comuni formati di sottotitoli esterni, tra i quali si distinguono ASS, SSA, ma anche il formato SRT.

Naturalmente, i software di video editing che assicurano un’accurata trascrizione dei sottotitoli sono fondamentali per la realizzazione dei filmati destinati ad avere un’ampia diffusione. Non a caso, si tratta di supporti indispensabili per tutti quei creator di filmati che utilizzano molto il parlato, quindi insegnanti, vlogger, venditori, travel blogger, nonché chiunque voglia dare la massima risonanza a clip da condividere sui social.

Un software con funzione Speech-to-Text permette infatti di creare video lezioni e corsi online più fruibili, di girare video tutorial muniti di testo, ma anche di rendere leggibile il contenuto di riunioni o seminari, assicurando in ogni caso un ampio coinvolgimento ed elevate potenzialità a livello comunicativo.