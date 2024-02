Consiglio direttivo del Parco si resta in attesa delle nomine del Ministero | VIDEO

Si attende ancora l’ufficialità della nomina dei consiglieri indicati dal Ministero dell’Ambiente che andranno a completare il Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, guidato dal presidente Giuseppe Coccorullo.

In attesa delle nomine

Il dicastero avrebbe individuato i propri referenti che dovrebbero essere Costabile Spinelli, già sindaco di Castellabate, per Forza Italia; Elena Anna Gerardo, sindaco di Alfano, per la Lega; Luisa Maiuri, consigliere di minoranza a Castellabate, per Fratelli d’Italia. Le associazioni ambientaliste sarebbero invece propense a nominare Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente. Si in attesa del decreto del ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, per avere conferma sulle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. I quattro andrebbero così aggiungersi agli eletti dei sindaci: Rosario Carione, sindaco di Trentinara e consigliere uscente; Carmelo Stanziola, ex consigliere provinciale e consigliere d’opposizione a Centola-Palinuro; Mimmo D’Amato, sindaco di Petina; Francesco Bellomo, vicino a Fratelli d’Italia e già consigliere comunale di Atena Lucana. Sul caso è intervenuto anche Carmelo Stanziola, già componente del direttivo.