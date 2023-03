Cilento: un progetto per promuovere la lettura

Il Comune di Centola, guidato dal sindaco Rosario Pirrone, ha deciso di aderire al bando Città che legge 2023. L’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura, indetta dal Ministero della Cultura, intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva del territorio.

Centola Città che legge: ecco l’iniziativa

Nell’ambito del bando Centola può partecipare alla sezione dedicata ai comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e quindi richiedere un finanziamento fino 20 mila euro.

Pertanto è stato approvato il progetto “un mondo di libri intorno a te”, della dura di un anno, per complessivi 20 mila euro. Il progetto si prefigge di coinvolgere i firmatari del nuovo patto per la lettura e portare i libri al di fuori delle biblioteche, nelle scuole, nel centro per anziani, nei centri di aggregazione, nel museo, sotto le stelle. La proposta progettuale si pone l’obiettivo di coinvolgere l’intera popolazione, dai bambini del micro- nido con i libri gioco, passando per le scuole, per i ragazzi, per i visitatori del museo, per gli anziani; sono previsti “angoli per la lettura” interni ed esterni. Questo permetterà di facilitare la percezione della lettura come pratica sociale diffusa, uno strumento di partecipazione, un senso di inclusione della comunità perchè capace di collegare tutti i soggetti attivi del territorio.

Gli angoli saranno allestiti con poltroncine o libreria o virtualmente con ebook reader o con panchine a tema e cassette porta libri a seconda del luogo e valorizzati dagli stessi firmatari del patto oltre che dall’Ente con specifiche attività.

Il riconoscimento

Centola, lo scorso anno, ha acquisto il titolo di Città che legge, istituto dal Centro per il libro e la lettura, di pertinenza del Mibact, in collaborazione con l’Anci a favore dei comuni italiani impegnati a riconoscere e sostenere la crescita socio -culturale della comunità, attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Nelle giorni scorsi il Comune ha siglato il Patto per la Lettura 2023, propedeutico alla partecipazione al bando Città che Legge.

Il patto rappresenta uno strumento per le politiche di promozione del libro e la lettura, con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, delle associazioni culturali e dei soggetti privati, che riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale.