Cilento: ok alla messa in sicurezza dell’area tra via Madonna delle Grazie e la Sp11 d

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Renato Pizzolante, qualche giorno fa, in una delle sedute della giunta comunale, ha approvato il progetto definitivo per la messa sistemazione del versante franoso e per la messa in sicurezza dell’area adiacente alla strada di collegamento tra via Madonna delle Grazie e la Strada Provinciale 11 d.

L’importo

Il comune, ha predisposto uno studio di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori dell’importo complessivo di 988,900,00 euro.

I lavori

Per la sistemazione dell’area l’ente provvederà, dunque, ad avviare l’iter per accedere i fondi stanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze proprio per garantire la messa in sicurezza dei territori che presentano un importante rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.