“Chi viene a Paestum e Velia la prima domenica dell’anno, ci verrà tutto l’anno”: scopri le attività in programma

Paestum e Velia, due tesori archeologici incastonati tra la storia e la natura, si aprono al pubblico in modo straordinario per accogliere l’anno nuovo. “Chi viene a Paestum e Velia la prima domenica dell’anno, ci verrà poi tutto l’anno,” un invito affascinante che svela l’inizio di un 2024 ricco di scoperte e cultura. Il prossimo 7 gennaio 2024, i visitatori sono invitati a immergersi nell’atmosfera millenaria del Parco Archeologico di Paestum e Velia in occasione della prima domenica del mese, con ingresso gratuito per tutti. Una generosa offerta per avvicinare il pubblico alle testimonianze del passato, in un contesto che promette di affascinare e stupire. Le porte dell’Area Archeologica e il Museo di Paestum saranno aperte dalle 08:30 alle 19:30, con l’ultimo ingresso consentito alle 18:30. Un’opportunità imperdibile per esplorare i segreti delle antiche rovine, ammirare le maestose colonne doriche e immergersi nella ricca storia della colonia greca.

Una splendida passeggiata sul Crinale degli Dei

Per arricchire l’esperienza dei visitatori, sono previste visite ai depositi del Museo, attività didattiche per tutte le età e una suggestiva passeggiata sul Crinale degli Dei, regalando panorami mozzafiato su Paestum e il Golfo di Salerno.

Il viaggio nell’antichità si estende anche a Velia, con l’Area Archeologica di Velia aperta per accogliere i curiosi dalle 08:30 alle 19:30. Un altro gioiello della Magna Grecia che si svela ai visitatori, offrendo un’immersione nel passato attraverso templi, strade antiche e un teatro ben conservato. Per agevolare gli spostamenti tra i due siti, è disponibile un comodo servizio di navetta gratuito, permettendo ai visitatori di esplorare entrambe le destinazioni senza stress. Un appuntamento da non perdere è la mostra “Elea: la rinascita”, un viaggio nel cuore della colonia di Elea, la cui storia si svela attraverso reperti straordinari e racconti appassionanti.

Il programma completo

Paestum

Oltre il Museo: storie dai depositi di Paestum

Alla scoperta dei tesori nascosti nei depositi sotterranei del Museo ore 10:00/12:00 15:00/17:00

Attività didattiche

A spasso con gli Dei: visita guidata al Tempio di Nettuno e alla CD. Basilica ore 11:30

Velia

Crinale degli Dei

Percorso archeo-paesaggistico lungo le terrazze sacre di Velia ore 10:30

Elea: la rinascita

Mostra dei reperti recentemente rinvenuti nell’area dell’Acropoli di Velia dalle 08:30 alle 16:30

Attività didattiche

Velia e le sue divinità, visita guidata all’acropoli di Velia ore 15:00

Paestum on the road

Per domenica 7 gennaio il servizio navetta è incluso nel biglietto del parco e nell’abbonamento Paestum&Velia

Collegamento con navetta

Ore 14:00 da Paestum a Velia, ore 17:00 da Velia a Paestum

Ritirare il ticket navetta in biglietteria. Appuntamento presso la biglietteria del Parco (arrivare 15 minuti prima dell’inizio dell’attività) Max 25 partecipanti, costo dell’attività didattica 3euro.

Le info utili

Si consiglia la prenotazione alla mail: art@lenuvole.com il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie di Paestum e Velia, per info Lunedì/Venerdì dalle 9:00 alle 17:00 al numero 0812395653 o visitare il sito museopaestum.cultura.gov.it