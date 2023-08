Castellabate, si lanciano in mare e restano bloccati negli scogli: salvato grazie all’intervento di un elicottero

A Castellabate nella serata di oggi, presso il porticciolo di Punta Licosa, due persone hanno deciso di tuffarsi in mare nonostante fosse agitato. Si tratta di un 33enne è un 15enne.

La forte corrente e le onde molto alte, hanno messo in difficoltà i due turisti, che sono stati trascinati dalla forza dell’acqua in vicinanza degli scogli, non riuscendo più a risalire.

Le operazioni di soccorso

Allertati immediatamente i soccorsi, sono giunti sul posto la Guardia Costiera della locale stazione di Castellabate, congiuntamente a quelli di Agropoli.

Il recupero dei vacanzieri, particolarmente difficoltoso, ha richiesto anche l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco. L’operazione si è concluso intorno alle 20 anche grazie ad un pescatore della zona.

I malcapitati sono stati medicati sul posto e sono in buone condizioni di salute.