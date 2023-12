Castellabate, cresce l’attesa per l’ottava edizione della “Tombolata Vivente”: il tabellone gigante è già sold out

I partecipanti, 180 numeri in due turni, pronti a giocare con “Vivi San Marco” sabato 30 dicembre. Sabato 30 dicembre è in programma l’originale ‘Tombola Vivente’ del Cilento, organizzata dall’associazione ‘Vivi San Marco’. Si tratta dell’ormai consolidata rivisitazione del gioco da tavola in versione extralarge che diverte grandi e piccini. Per l’ottavo anno consecutivo il tabellone che occuperà la Piazza G. Comunale di San Marco di Castellabate verrà accompagnato da animazione, fantastici premi e sfizi natalizi. Si parte alle 18:30 con il primo giro di tombola e si ricomincia con il secondo turno alle 20:30, per una doppia sfida con la fortuna.

Sorprese in arrivo

Tante sorprese aspettano i vincitori che, dall’ambo alla tombola, riusciranno ad allinearsi per primi sul tabellone. Alle classiche vincite, poi, si aggiungono tante sorprese e qualche novità. I numeri per giocare sono stati già tutti prenotati ma l’associazione consiglia di seguire l’evento come pubblico perché, oltre a divertirsi anche solo stando a guardare il tabellone che prende forme, ci potrebbe essere una disdetta dell’ultimo minuto da parte di qualche partecipante che consentirebbe a qualcuno dei presenti di mettersi subito in gioco.

Il presidente dell’associazione, Antonino Spinelli, dichiara: “Ringraziamo tutti per l’entusiasmo che c’è sempre intorno a questa iniziativa, lo dimostra il fatto che i numeri umani siano subito andati sold out e un grazie va anche ai nostri sponsor che ci permettono di mettere in palio premi sempre più ambiti e graditi – e conclude – la forza del nostro gruppo è la voglia di cercare sempre quello che unisce perché, come ci insegna il tabellone della nostra tombolata vivente, il bello sta soprattutto nel partecipare”.