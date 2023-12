Cane malnutrito e con una fune al collo: nei guai un uomo a Sassano

Un cane malnutrito è legato con una fune vicino ad un bidone di metallo arrugginito utilizzato peraltro come cuccia per il povero animale. E’ questa la scena che si sono trovati oggi, in località Bagno nel Comune di Sassano, durante un monitoraggio ambientale, gli operatori della Guardia Agro Forestale Italiana.

I fatti

La fune era legata in modo stretto vicino al collo del cane. Gli operatori, avvalendosi anche della Polizia Zoofila Pro-vita, con la direzione del Responsabile Carmine Gentile, hanno attivato i protocolli del caso.

I soccorsi

Sul posto è giunto il veterinario ASL, il dottore Laveglia ed il personale del canile, che hanno messo avviato tutte le procedure per liberare l’animale e denunciare il suo padrone.