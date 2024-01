Caldaia rotta e campo Impraticabile: La Complessa Situazione dello Stadio ‘A Medici’ di Polla e le Accuse Politiche”

Caldaia rotta negli spogliatoi e campo impraticabile allo stadio “A. Medici” di Polla e così la struttura sportiva casa della Pollese non potrà ospitare la prossima partita di campionato di calcio di Seconda categoria in programma domenica contro la capolista Stella Cioffi.

Nessuna soluzione per giocare sul Medici

La società del presidente Pasquale Centonze ha cercato una soluzione per la sfida al vertice che vale molto per la stagione della società pollese. La soluzione trovata è che si giocherà domenica mattina al campo di Casalbuono.

Un inconveniente che si è ripresentato, poiché sembra, che già prima dello stop per le festività natalizie, l’impianto dell’acqua calda aveva danno segni di cedimento.

Il manto erboso del “Medici”, poi, in particolare nel periodo invernale non è mai in condizioni ottimali per giocare.

Le accuse

Il consigliere comunale di opposizione Bruno Panza ha accusato di “incompetenza, soprattutto il delegato allo sport e chi si professa tale. Potevate – incalza Panza, rivolgendosi alla maggioranza – farvi un selfie mentre aggiustavate le caldaie non funzionanti dall’ultima partita casalinga della Pollese il 10 dicembre. Se gli amministratori avessero fatto una colletta, le caldaie erano efficienti. Rinnovo il consiglio a Corleto di dimettersi come fatto in consiglio comunale”.

Il botta e risposta

In merito alla vicenda è intervenuto nelle ultime ore il sindaco di Polla, Loviso ed il consigliere delegato allo sport, Giovanni Corleto con una nota stampa.

“L’ufficio comunale competente non ha rilasciato l’autorizzazione a disputare l’incontro di domenica prossima a causa della impraticabilità del terreno di gioco. La decisione infatti è stata assunta, come sovente accade nel periodo in invernale, dagli uffici comunali a seguito di attente verifiche. Inutile ricordare che detta determinazione non ha valore politico né è una prerogativa dell’Amministrazione Comunale. In merito, ai guasti di alcune caldaie presenti nell’ impianto, pur comunicati alla U.S. Pollese 1923, assurti addirittura agli onori della cronaca, si rappresenta che da notizie fornite dall’ufficio competente, già da giorni è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle caldaie che a breve sarà realizzato”. Un intervento manutentivo spiegano nella nota Loviso e Corleto, procrastinato “a causa delle difficoltà ricollegate alla fornitura di materiali e al reperimento di maestranze tutte impegnate, negli ultimi giorni dello scorso anno, nel portare a termine i lavori di cui al superbonus 110% e altri bonus edilizi” .

Da qui la risposata al consigliere comunale di opposizione Bruno Panza: “Si respingono, alla luce dei chiarimenti forniti, le strumentalizzazioni confezionate tramite i social dal Consigliere Bruno Panza che, da un lato, non perde occasione per dimostrare poca conoscenza del funzionamento della cosa pubblica e, dall’altro, semplicisticamente, pretende di ricondurre all’incompetenza dell’amministrazione Comunale, cause oggettive di impraticabilità del terreno di gioco, derivanti, esclusivamente, da ragioni atmosferiche”.