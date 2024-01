Calciatore e allenatore giramondo: il cilentano Giuseppe Funicello dal Costa Rica alla Romania

Giuseppe Funicello ha lasciato da piccolo l’Italia, ed il Cilento, andando a vivere negli Usa. Il classe 1987 è nato ad Agropoli ma la sua famiglia originaria di San Mango Cilento, frazione di Sessa Cilento, si è trasferita nel Connecticut a Norwalk. Giuseppe ha calcato cosi i campi di Italia, Usa, Inghilterra, Finlandia e Islanda prima di approdare in Costa Rica e iniziare la sua carriera da tecnico.

Una nuova avventura per l’allenatore cilentano

Ora una nuova avventura e il ritorno in Europa. La dirigenza dell’Olimpia Satu Mare, militante nella Liga III rumena, ha annunciato il suo ingaggio.

La carriera

Nella giovinezza di Giuseppe una delle più forti passioni è stata quella del calcio che ha portato lo stesso Funicello a girare davvero tanto. Italia, Usa, Inghilterra, Finlandia, Islanda, Costa Rica ed ora Romania, sono state le tappe della vita calcistica del cilentano calciatore, prima, osservatore e tecnico, poi.

Il neo tecnico dell’Olimpia Sutu Mare non ha mai dimenticato l’Italia e il Cilento: “L’Italia è il mio cuore. Anche se sono cresciuto in America, la mia vita ora è fuori dagli Stati Uniti e spero di tornare in Italia un giorno a vivere. Amo tutto ciò che riguarda il paese, dal calcio, al cibo, all’ambiente e alla cultura. Veramente un paese fantastico. Ci sono tanti miei familiari nel Cilento e non vedo l’ora di ricongiungermi più spesso con loro”.