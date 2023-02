Benvenuto Febbraio, il mese più corto dell’anno. Le 5 cose che devi assolutamente sapere

Febbraio è il mese più corto dell’anno, con solo 28 o 29 giorni. La parola “Febbraio” deriva dal latino “Februarius”, che era il mese dedicato a Febbra, la divinità romana del purificazione. Febbraio ha 28 giorni nei normali anni bisestili, ma ha 29 giorni ogni 4 anni, durante un anno bisestile.

È il secondo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano ed è l’unico che conta di 28 giorni (29 negli anni bisestili). I Romani, che in origine consideravano l’inverno un periodo senza mesi, lo conobbero a partire da Numa Pompilio che lo aggiunse insieme a Gennaio, come ultimo mese dell’anno.

Era dedicato alla dea Febris, dea della febbre e della guarigione dalla malaria, celebrata il giorno 14. A questa tradizione si richiamò la Chiesa Cattolica consacrando il giorno inizialmente a Santa Febronia e più tardi a San Valentino, protettore degli innamorati.

Le curiosità del mese di Febbraio

Per i romani era un mese dedicato a riti di purificazione, simboleggiando la condizione della natura in atto di ridestarsi dal torpore invernale. Iniziano, infatti, a sbocciare in questo mese le prime viole del pensiero, le margherite e le mimose. Per i cristiani, oltre alla nota festa di San Valentino, c’è la popolare festa della Candelora (2 febbraio) con cui si ricorda la presentazione al Tempio di Gesù e alla quale la tradizione contadina attribuiva un significato dal punto di vista meteorologico, nel passaggio dal clima invernale a quello primaverile.

I principali avvenimenti

Il cielo di Febbraio vede mostrarsi alto sull’orizzonte, in direzione nord, il Grande Carro dell’Orsa Maggiore, che dalla prospettiva italiana appare capovolto.

Il 14 febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati. Questa giornata viene celebrata in tutto il mondo come giorno per celebrare l’amore e l’affetto tra partner, amici e familiari. Il Mardi Gras, o Martedì Grasso, è una festa popolare che si svolge il martedì prima del Mercoledì delle Ceneri. Questa festa è molto popolare in molte parti del mondo, in particolare in Francia e negli Stati Uniti.

Febbraio è anche il mese delle Olimpiadi Invernali, che si svolgono ogni 4 anni. Questi giochi coinvolgono atleti provenienti da tutto il mondo che competono in vari sport invernali, come sci, pattinaggio e hockey su ghiaccio.

Le specialità culinarie

Febbraio è il mese delle festività culinarie. Carnevale: durante il Carnevale, in molte parti del mondo, vengono serviti cibi come frittelle, castagnole e tortelli. Questi cibi sono spesso fritti e dolci, e sono perfetti per celebrare questa occasione gioiosa.

San Valentino: in occasione di San Valentino, molte coppie scelgono di celebrare la serata con una cena a lume di candela. Piatti come il filetto al pepe verde o l’astice sono popolari per questa occasione.

Martedì Grasso: durante il Martedì Grasso, in molte parti del mondo si mangiano piatti grassi e indulgenti, come jambalaya, gumbo o zuppe di granchio. Questi cibi sono un modo per celebrare e prepararsi per la Quaresima.

Pancake Day: il Martedì Grasso è anche conosciuto come Pancake Day nel Regno Unito e in Irlanda. In questo giorno vengono serviti vari tipi di pancake, sia dolci che salati.

La tradizione del panettone di Natale

Nel milanese è tradizione mangiare la mattina del 3 febbraio, festa di san Biagio, l’ultimo panettone di Natale, conservato appositamente per l’occasione.

Questa tradizione nasce da un episodio leggendario che vede come protagonisti una donna ed un frate goloso.

Poco prima di Natale una donna portò al frate un panettone affinché lo benedicesse, ma, poiché era affaccendato in altre cose, il frate lo mise da parte. Col tempo la golosità prese il sopravvento ed il frate cominciò a mangiarlo poco per volta, finché la mattina del 3 febbraio la donna tornò per riprendere il panettone.

Il religioso condusse la donna nel posto dove era il dolce col pretesto di prendere tempo per studiare una buona scusa, ma con grande meraviglia scoprì che il panettone era riapparso ed era anche il doppio del precedente.

Questa apparizione venne attribuita a san Biagio. Per questo motivo la colazione del mattino del 3 febbraio viene fatta con l’ultimo panettone di Natale, anche per preservare la gola dai malanni.

Proverbi

Il gran freddo di Gennaio, il maltempo di Febbraio.

Febbraio umido, buona annata.

Febbraio, febbraiello, cortino e bugiardello.

Febbraio febbraietto, corto e maledetto.

Chi vuole un buon erbaio semini in Febbraio.

Febbraio nevoso, estate gioioso.

Febbraio, il sole in ogni ombraio.

La neve di febbraio è come lo strutto di Carnevale.

Chi vuol di vena un granajo lo semini di febbraio.

Se di febbraio corrono i viottoli, empie di vino e olio tutti i ciottoli.

Se febbraio avesse tutti i giorni di gennaio, farebbe gelare il vino nelle botti.

Curte e male cavate, febbrare curte peggiore de tutte.

Gennaio e febbraio mettiti il tabarro.

Se febbraio non febbreggia, marzo campeggia.

Se febbraio non isferra, marzo mal pensa.

Gennaio e febbraio, empie o vuota il granaio.

Febbraio asciutto erba per tutto.

L’acqua di febbraio riempie il granaio.