«Basta parate, i sindaci pensino all’ospedale di Agropoli»

«Belle le grandi parate, da un po’ di tempo di moda, dei sindaci “fedelissimi” bardati di fascia tricolore provenienti dai più disparati comuni del Cilento, agli eventi mondani, alle processioni, alle inaugurazioni in genere. Per carità, tutto legittimo, scelte democratiche e personali, condivisioni di idee, però, a questi sindaci, e soprattutto al sindaco dei sindaci, al sindaco del Cilento vorrei dire: per una volta usiamole bene queste FASCE, facciamole sentire, facciamole vedere, facciamole valere. Tutti insieme, in tanti, alla Regione Campania dal Grande Governatore, occupiamo simbolicamente il suo Ufficio, facciamoci sentire, fatevi sentire. Vogliamo il nostro ospedale».

La nota di Emilio Malandrino (FI)

A parlare è Emilio Malandrino, consigliere comunale di Forza Italia che torna ad affrontare la questione ospedale di Agropoli. «Organizziamo insieme una giornata di mobilitazione, fasce in testa, una giornata di vera, pacifica ribellione ad un Sistema “drogato”, “distorto”e “squilibrato”»

L’appello

E aggiunge: «Agropoli ed il Cilento non possono più aspettare, non possono più essere vittime di una Politica effimera e distante dai bisogni delle Comunità, è il momento di chiedere il conto ad una classe dirigente che da troppo, da anni, schernisce le popolazioni di questa area con le conseguenze che noi tutti paghiamo giorno dopo giorno a prezzi, talvolta, altissimi».