Avviso Pubblico per Proposte di Eventi Culturali nel Parco Archeologico di Paestum e Velia 2023

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia apre un’opportunità per la programmazione estiva del 2023, cercando di arricchire il territorio con eventi culturali di vario genere. La scadenza per la manifestazione di interesse è fissata al 27 luglio. L’obiettivo principale del Parco Archeologico di Paestum e Velia è quello di creare un calendario unico di iniziative culturali e di intrattenimento, valido fino al 31 dicembre 2023. A tal fine, il parco accoglie proposte per eventi e manifestazioni che spaziano dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, dalla fotografia allo sport, dall’arte alla lettura, dalla scrittura alla poesia e alla prosa.

Collaborazione con gli Stakeholders

Il Parco Archeologico intende collaborare strettamente con gli stakeholder locali e non solo, al fine di selezionare le proposte più interessanti e rilevanti per l’inserimento nel calendario. L’obiettivo è quello di implementare in modo significativo la presenza turistica sul territorio e offrire un’esperienza culturale variegata e coinvolgente.

Valutazione e Modifiche del Progetto

L’Amministrazione si impegna a valutare attentamente ogni progetto presentato per l’inclusione nel calendario degli eventi. La selezione sarà basata sulla validità delle proposte e sull’interesse pubblico. L’Amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche al calendario per ragioni di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, garantendo sempre la qualità e l’impatto delle iniziative.

Possibile Compartecipazione Economica

In una fase successiva, è possibile che venga valutata una compartecipazione economica per alcune proposte selezionate. Questo sarà oggetto di una procedura specifica e autonoma, volta a garantire il sostegno economico necessario per la realizzazione degli eventi.

Possibilità di Ulteriori Proposte

Il Parco Archeologico si impegna a valutare attentamente tutte le proposte pervenute. Qualora si renda necessario e utile integrare ulteriori eventi nel calendario, potrebbe essere aperta nuovamente la raccolta delle proposte di eventi e manifestazioni, garantendo così un’ampia partecipazione alla programmazione culturale del 2023.