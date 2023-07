Questa sera il premio Poseidonia Paestum: ecco i vincitori

E’ arrivato il giorno del verdetto per i poeti partecipanti al premio internazionale di poesia “Poseidonia Paestum”, giunto quest’anno alla XXVIII edizione. Questo sera, a partire dalle ore 20:30, a Villa Salati, nella cornice dell’area archeologica di Paestum, saliranno sul palco i vincitori delle cinque sezioni del premio e delle sezioni speciali: Giuseppe Vetromile per la poesia inedita, Eleonora Rimolo per la poesia edita, Gino Leineweber e Jeton Kelmendi per la poesia straniera, Tiziana Monari per la poesia in vernacolo, Chiara Migliaccio per la sezione giovani, Diana Ferroro, Paolo Amoruso e Sergio Boccia, come premi speciali della giuria Leo Club Paestum, Elena Diomede, premio “Alfredo Di Marco” per la più bella lirica dedicata a Paestum, Carlo Buonerba, premio opera prima “Aristide La Rocca”, Rita Muscardin, premio della critica, Milena Cicatiello, premio Paestum porta del Cilento, Danila Marchi, premio Paestum Cilento Baronia, Giuseppe Aletti, premio Paestum Velia, Diego De Silva, premio alla carriera.

La serata

La serata sarà condotta dalla professoressa Rita Bellelli e dal giornalista Guido Carione, che annunceranno i nomi scelti dalla prestigiosa giuria, così composta: Ermanno Corsi, giornalista, Giuseppe Funicelli, medico chirurgo e poeta, Alberto Granese, critico letterario e docente di letteratura, Pasquale De Cristofaro, regista teatrale e drammaturgo.

Durante la serata, la lettura delle liriche vincitrici affidata all’attore Pasquale De Cristofaro si alternerà all’esecuzione di brani musicali della tradizione classica interpretati da Paola Salurso (voce), Matteo Del Galdo (clarinetto), Gianfranco Marra (chitarra classica e direzione musicale).

Porteranno il loro saluto il presidente del Lions Club Paestum, Rita Bellelli, il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, il direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo, il presidente della società SpA Convergenze, Rosario Pingaro, il presidente di giuria, Ermanno Corsi, e il governatore del Distretto Lions 108 Ya, Franco Scarpino.

Il premio internazionale di poesia “Poseidonia Paestum” è organizzato dal Lions Club Paestum e Leo Club Paestum, con la collaborazione del comune di Capaccio-Paestum e della società SpA Convergenze.

Tutti i vincitori

Di seguito tutti i vincitori delle cinque sezioni del premio di poesia.

Poesia inedita: 1° Giuseppe Vetromile, 2° Ester Pandolfini, 3° Pietro Catalano, 4° Giuseppe Nalli, 5° Augusto Finessi, Menzione d’onore: Melania Mollo, Anna Maria Deodato, Alessandro Corsi, Rosa Costantino, Francesco Rossi, Agostina Spagnuolo, Vittorio Di Ruocco;

Poesia Edita: 1° Eleonora Rimolo, 2° Gaetano Catalani, 3° Leone D’Ambrosio, 4° Dante Ceccarini, Menzione d’onore: Giovanna Scutiero, Lucia Diomede;

Poesia straniera: 1° ex aequo Gino Leineweber, 1° ex aequo Jeton Kelmendi; 2° ex aequo Agron Shele, 2° ex aequo Tzemin Itio Tsai, 2° ex aequo Rozalia Aleksandrova, 3° Adina Corina Panfil;

Poesia in vernacolo: 1° Tiziana Monari, 2° Stefano Baldinu, 3° Luigi Salustri, 4° Emilia De Vecchis, Menzione d’onore: Mara Penso, Laura Russo, Daniela Cortesi; Sezione Giovani: 1° Chiara Migliaccio, 2° Tatiana Francione, 3° Celia Contini.