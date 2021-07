Capaccio Paestum: Torna il Premio Poseidonia Paestum

Dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria dello scorso anno, il premio di poesia Poseidonia Paestum torna a calcare il palcoscenico della città dei Templi. L’organizzazione del premio, capitanata da Rita Bellelli, ideatrice della kermesse, e dal Lions Club Paestum, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Capaccio-Paestum, ha individuato, per la 26° edizione, una location degna dell’agone poetico, immersa nella storia e nel mito: il tempio di Nettuno, nel cuore dell’area archeologica di Paestum.

Durante la serata finale, in programma per il prossimo sabato 10 luglio, con inizio alle 20:30, verranno premiati i poeti partecipanti alle sezioni di poesia edita e inedita in lingua italiana e in vernacolo, ma anche poeti giovani under 30 e stranieri.

Difatti, il premio Poseidonia Paestum coniuga la valorizzazione della tradizione e del territorio (è presente anche un premio per la più bella lirica dedicata a Paestum) ad un profilo internazionale, che lo pone tra i riconoscimenti più ambiti da letterati e appassionati di poesia. Da ricordare che la partecipazione al premio è gratuita per tutte le categorie. Le liriche vincitrici sono state individuate dalla ormai storica giuria composta da Ermanno Corsi, giornalista RAI, Giuseppe Funicelli, medico chirurgo e poeta, presidente del Centro Permanente per la diffusione della cultura del Lions Club Paestum, Alberto Granese, ordinario di Letteratura italiana dell’Università degli Studi di Salerno, saggista e critico letterario, Pasquale De Cristofaro, regista teatrale, drammaturgo. Durante la serata, condotta dalla professoressa Rita Bellelli e con la direzione musicale del Maestro Gianfranco Marra, la declamazione delle liriche ad opera di Pasquale De Cristofaro sarà intervallata dalla voce di Tiziana Galdieri, che canterà alcuni dei brani più famosi del repertorio della musica classica napoletana.

Porteranno il loro saluto il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, il presidente della società SpA Convergenze, Rosario Pingaro, partner organizzativo dell’evento insieme al Lions Club Paestum e al Comune, il presidente della giuria, Ermanno Corsi, il presidente del Lions Club Paestum, Giuseppe Funicelli, e il governatore del Distretto Lions 108 Ya, Francesco Accarino.